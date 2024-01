Dette er det første nummer af den nye elektroniske version af Kritisk Forum for Praktisk Teologi. Det markerer vi ved at gå en smule bagom den pastorale praktik for at se nærmere på et af de fundamentale menneskelige forhold, der åbner for en religiøs og dermed også en kristen tydning af tilværelsen. Temaet er menneskets erfaringer af noget ”større og mere”, noget, der unddrager sig hverdagssprogets begreber og forståelsesrammer, erfaringer af noget, der overskrider og transcenderer.