Dette nummer af Kritisk forum for praktisk teologi ønsker at undersøge forskellige aspekter af den komplekse ledelse, der både udøves og opleves af alle dem, der har ansættelse i folkekirken. Hvilke særlige udfordringer er der i ledelsen af en organisation, hvor dele af ledelsesopgaven varetages af frivillige? Er præster en særlig svær gruppe at lede? Hvordan leder man en stor decentral organisation – og hvem gør det, når denne organisation ikke har nogen topledelse? Og har kirken en særlig forpligtelse til den såkaldte værdibaserede ledelse? Det har været ledende spørgsmål i forbindelse med opbygning af dette nummer.