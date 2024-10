Der bliver skrevet nye salmetekster og -melodier hele tiden. Dette og et tidligere nummer (#166) af Kritisk forum for praktisk teologi tager livtag med denne udvikling med afsæt i spørgsmålet om, hvad der kvalificerer en salme. Hvad er en salme? Hvornår ”fortjener” en salme at komme i salmebogen? Hvilken betydning har melodien? Hvilken betydning har en salmes liv uden for kirken? Og tilsvarende: hvilken betydning og hvilket liv har folkelige, åndelige sange, som ikke defineres som salmer, inden for kirken? Kalder tiden på en udvidelse af salmegenren og en salmebog med et mere mangfoldigt udtryk? – er bare nogle af de spørgsmål, vi søger svar på.