Der er er en lang liste af forskere, der har bidraget til at give kvinder en plads i kirke og samfund, både historisk og aktuelt. Disse kvinder har også lagt grunden til det sted, hvor teologiske kønsstudier befinder sig i dag, hvor kønsperspektivet er udvidet betragteligt og er intersektionelt for at inkludere alle mennesker på tværs af køn, alder, social status og etnicitet. Vi søger i dette nummer om ”Køn, teologi og kirke” at tilføre udviklingen og debatten nogle bidrag fra en overvejende dansk kontekst.