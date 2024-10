I 2023 blev der afholdt en fælles konference for Nordisk homiletisk Netværk og Dansk homiletisk Netværk på pastoralseminariet i Aarhus. Dette nummer af Kritisk Forum for Praktisk teologi bringer tre af konferencens hovedforedrag. Det hævdes samstemmende, at den skandinaviske skabelsesteologi har noget at bidrage med til en samtidsteologi og at det har betydning for prædikenen i dag.