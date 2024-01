Kritisk forum for praktisk teologi er et onlinetidsskrift, som søger at fremme og styrke den kritiske samtale om praktisk teologi.

Det er til præsten, der går fra dåb til begravelse, fra gudstjeneste til foredrag og derfor kan bruge friske indspark til sin teologiske refleksion.

Det er til organisten, kirkesangeren, kirke- og kulturmedarbejderen og kordegnen, der ønsker teologisk viden om den kirke, de arbejder i og for.

Det er til teologen, den teologistuderende og den studerende på pastoralseminariet, som vil undersøge, hvordan den teologi, de kender, ser ud, når den møder praksis.

Kort sagt er Kritisk forum er et fagtidsskrift, for dem, der har interesse for levet kristendom, teologi og kirke.

Praktisk teologi findes i liturgien, i budgetterne, i omsorgen for næsten, i mellemmenneskelige forsoningsprocesser, i nationens fælles erindringer og i hele den menneskelige stoflighed, som kirken er en del af og forholder sig til. Det er denne levede teologi, som vi, der redigerer Kritisk forum, vil bidrage til at gennemlyse.

Vi vil fastholde samspillet mellem teologisk teori og praksis. For når kirken og samfundet former virkeligheden, skal der eftertanke til. Og når teologien udkaster nye teorier, skal de efterprøves i praksis.

Du kan også præge processen! I redaktionsgruppen beslutter vi sammen, hvilke temaer, vinkler og skribenter vi gerne vil have til et givet nummer. Kriterierne er relevans og mulighed for eftertanke. Og vi hører meget gerne om læsernes ønsker. Så skriv endelig til [email protected] med dine forslag.

Kritisk forum for praktisk teologi udgives af forlaget Eksistensen i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Det udkommer i reglen som temanumre, der belyser et givent emne fra mange forskellige vinkler.

Få nyt: Man kan tilmelde sig Eksistensens ugentlige nyhedsmail og dermed få informationer, når der er nyt om tidsskriftet. Eller man kan sende en e-mail direkte til [email protected] så vil man blive opført på en særlig nyhedsmail for Kritisk forum for praktisk teologi. Skriver gerne: Abonner i emnefeltet.

God læselyst!

Redaktionens medlemmer:

Christine Tind Johannessen, lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Jacob Bech Joensen, sognepræst i Virklund Sogn.

Karina Juhl Kande, sognepræst i Karlebo Sogn.

Ane Ørgård Bramstoft, sognepræst i Egå Sogn.

Signe Danielsen, sognepræst i Sankt Markus Sogn, København.

Mikkel Gabriel Christoffersen, adjunkt ved Københavns Universitet.

Isak Krab Koed, sognepræst i Sankt Markus Sogn, Aarhus.

Laura Bjørg Serup Petersen, ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet.

Line Marschner, arkitekturformidling.

Henrik Brandt-Pedersen, redaktør på forlaget Eksistensen.

Siden 1980 er Kritisk forum for praktisk teologi udkommet som tidsskrift. Her er en oversigt over titlerne på alle tidligere numre. Fra 2021 og frem udkommer tidskriftet kun digitalt. Numre fra 1999 (nummer 77) og frem ligger frit tilgængeligt på denne hjemmeside. Endnu tidligere numre kan du bestille på dit bibliotek.

Platformen pubpub.org stilles gratis til rådighed for tidsskrifter af det amerikanske universitet MIT. Derfor lever vi med engelske ord i brugerfladen.

Open Access

Artikler i Kritisk forum for praktisk teologi udgives under Creative Commons-licens (Kreditering-IkkeKommerciel-IngenBearbejdelse 2.5 Danmark) (CC BY-NC-ND 2.5 DK), og er som sådan frit tilgængelige og kan kopieres til ikke-kommerciel brug, så længe forfatteren krediteres.

Forfatteren beholder i øvrigt rettighederne til artiklerne.